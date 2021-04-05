Son dakika haberleri: Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik, kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan sokak satıcılarından uyuşturucu madde satın aldıkları belirlenen 17 kişi, haklarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılmasının ardından emniyetten serbest bırakıldı.

Zanlıların üst ve adreslerinde yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ile biri pompalı 2 tüfek ele geçirildi.