Son dakika haberleri! Elazığ'da yangın 8 aylık bebek öldü, 2 çocuk yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Elazığ'da yangın 8 aylık bebek öldü, 2 çocuk yaralandı

29.10.2020 14:33

Edinilen son dakika gelişmesine göre Elazığ'da yangın 8 aylık bebek öldü, 2 çocuk yaralandı Annelerinin komşuya gittiği olay da yangının elektrik prizinden çıktığının değerlendirildiği öğrenildi Elazığ'da bir evde çıkan yangında 8 aylık bebek hayatını kaybetti, 2 ve 4 yaşındaki kardeşler ise yaralı kurtarıldı.

Elazığ'da yangın 8 aylık bebek öldü, 2 çocuk yaralandı

Annelerinin komşuya gittiği olay da yangının elektrik prizinden çıktığının değerlendirildiği öğrenildi

ELAZIĞ - Elazığ'da bir evde çıkan yangında 8 aylık bebek hayatını kaybetti, 2 ve 4 yaşındaki kardeşler ise yaralı kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda bulunan dar gelirlilerin kaldığı CYA2 konutlarının zemin katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anneleri komşuya giden 3 çocuğun bulunduğu evde elektrik prizinden olduğu değerlendirilen yangın çıktı. Yangın perde ve yatağı tutuşturdu. Bu sırada evden çıkan dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler yangına müdahale edip söndürdü. Ekipler 8 aylık Hiranur bebeğin hayatını kaybettiğini belirlerken, 4 yaşındaki Koray ile 2 yaşındaki Kaan Kaplan kardeşleri yaralı olarak kurtardı. Yaralı olarak kurtarılan çocuklardan 2 yaşındaki Kaan'ın vücudunda ciddi yanıklar oluştuğu öğrenildi. Yaralı kardeşler ambulansla hastanelere kaldırılırken, bebeğin cansız bedeni ise morga götürüldü.

Komşuda bulunan Anne Gonca Kaplan ise durumdan haberdar olur olmaz olay yerine geldi. Olayı gören anne Kaplan, sinir krizleri geçirirken, yakınları tarafından hastaneye götürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri de yangınla ilgili evde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberleri! Elazığ'da yangın 8 aylık bebek öldü, 2 çocuk yaralandı
Son dakika haberleri! Elazığ'da yangın 8 aylık bebek öldü, 2 çocuk yaralandı
Son dakika haberleri! Elazığ'da yangın 8 aylık bebek öldü, 2 çocuk yaralandı
Son dakika haberleri! Elazığ'da yangın 8 aylık bebek öldü, 2 çocuk yaralandı

Yangın, Elazığ, Çocuk, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Elazığ'da yangın 8 aylık bebek öldü, 2 çocuk yaralandı - Son Dakika

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