Son dakika haberleri! Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

05.07.2022 00:57
Son dakika haberleri! Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haberi... Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ALA 295 ve 23 HR 584 plakalı otomobiller ile 23 M 0360 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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