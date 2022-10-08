Son dakika haberleri! Elazığ'daki trafik kazasında yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetti

Elazığlı Ensaf: 'Cep Telefonlarında Ötv İndirimi Gelse Bile Kendimiz Üretim Yapmadığımız İçin Herhangi Bir Yansıma Olmayacaktır'

Kaynak: AA

Fethi Sekin, Elazığ, Güncel, Son Dakika

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