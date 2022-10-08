Elazığ'da dün meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Elazığ- Bingöl kara yolu Değirmenönü köyü mevkisinde otomobilin devrildiği kazada yaralanan Meliha Arasan, tedavi gördüğü Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Dün, Z.A. idaresindeki 23 ADH 904 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolu Değirmenönü köyü mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra tarlaya devrilmiş, otomobildeki F.A, kaza yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan Meliha Arasan ile Z.A. ve M.A. ambulanslarla hastanelere kaldırılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Elazığ'daki trafik kazasında yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika