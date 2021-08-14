Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen O.D.'nin (39) içinde bulunduğu aracı, kontrol noktasında durdurdu. Araçta yapılan amada, 23 gram skunk ele geçirildi.Gözaltına alınan O.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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