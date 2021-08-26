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Son dakika haberleri... Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, deprem ve pandemide hem şehrin hem de bölgenin lokomotifi oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, deprem ve pandemide hem şehrin hem de bölgenin lokomotifi oldu

26.08.2021 11:20

Edinilen son dakika haberine göre Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, deprem ve pandemide hem şehrin hem de bölgenin lokomotifi oldu Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, deprem ve pandemide hem şehrin hem de bölgenin lokomotifi oldu

Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erol Keleş:

"Hastane, bu bölgeye ve ülkeye ciddi anlamda hizmet veriyor"

"2021 yılı ocak ayından itibaren günlük ortalama poliklinik sayımız 7 bin 500 ile 8 bin arasında oluyor"

ELAZIĞ - Türkiye'nin 6'ncı şehir hastanesi olarak 1 Ağustos 2018 tarihinde hizmete giren Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, 24 Ocak 2020 Elazığ depreminde olduğu gibi pandeminin başladığı ilk günden itibaren Elazığ başta olmak üzere Bingöl, Tunceli, Muş, Malatya, Diyarbakır ve çevre illerden hasta kabul ederek bölgeye hitap etmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete açılan şehir hastanelerinin 6'ncısı olarak 1 Ağustos 2018 tarihinde hasta kabulüne başlayan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, deneyimli sağlık personeli, 5 yıldızlı otel konforundaki donanımı ve sağlık alanındaki son teknolojiye sahip cihazlarıyla dünya standartlarında verdiği hizmet ile dikkat çekiyor. Bin 38 yatak kapasiteli hastanede, gelişen teknolojinin tüm imkanları hasta ve hasta yakınlarının hizmetine sunuluyor. Fethi Sekin Şehir Hastanesi 24 Ocak 2020 Elazığ depreminde olduğu gibi pandeminin başladığı ilk günden itibaren Elazığ başta olmak üzere Bingöl, Tunceli, Muş, Malatya, Diyarbakır ve çevre illerden hasta kabul ederek bölgeye hitap etmeye devam ediyor. Günde yaklaşık 8 bin hastaya hizmet veren hastane, kente, bölgeye ve ülkeye sağlık turizmi açısından önemli katkılar sağlıyor.

"Hastane, bu bölgeye ve ülkeye ciddi anlamda hizmet veriyor"

Fethi Sekin Şehir Hastanesinin konumu itibariyle bölgeye ciddi anlamda hizmet ettiğini kaydeden Hastane Başhekimi Prof. Dr. Erol Keleş, "Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, 2018 yılının haziran ayında hizmete giren, 355 bin metrekare alan üzerinde kurulmuş ve bin 38 yataklı hastanemiz. Hastanemizde yaklaşık 334 tek kişilik, 169 çift kişilik ve 16 tane de süit odamız bulunuyor. Teknoloji ve fiziki alan açısından mükemmel bir hastane. Hastanemizin bulunduğu il konumu itibariyle çevre illerden Bingöl, Muş, Tunceli, zaman zaman Diyarbakır, Malatya'dan ve uzak illerden de hastane kabulü yapıyor. Hastane, bu bölgeye ve ülkeye ciddi anlamda hizmet veriyor" dedi.

"Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, pandemi açısından hem şehrin hem de bölgenin bir lokomotifi oldu"

Şehir Hastanesinin özellikle pandeminin pik yaptığı dönemlerde yoğun bakım sayısıyla ve servislerle Elazığ'ın ve bölgenin ciddi anlamda yükünü kaldırdığını belirten Başhekimi Prof. Dr. Erol Keleş, "Pandemi döneminde bir miktar azalmayla birlikte özellikle 2021 yılı ocak ayından itibaren günlük ortalama poliklinik sayımız 7 bin 500 ile 8 bin arasında oluyor. Hastaya poliklinik hizmeti vermekteyiz. Yoğun bakım olarak şuanda yaklaşık 177 tane tescilli yoğun bakımımız var. Özellikle pandeminin başladığı 2020 yılının mart ayından itibaren Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, pandemi açısından hem şehrin hem de bölgenin bir lokomotifi oldu. Yoğun bakımlarımız çok donanımlı. Tek kişilik izole odalarımız ve ekip olarak da hekim ve uzman arkadaşlarımızın pandemi döneminde çok özveriyle bu şehre ve bölgeye ciddi anlamda hizmetleri oldu" diye konuştu.

Şehir Hastanesinde eğitim açısından da son derece önemli adımlar attığına dikkat çeken Prof. Dr. Keleş, Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı olarak üniversite bazında 5 tane eğitim kliniğinin hizmet vermeye başladığını, ocak ayından itibaren asistanların klinikte göreve başladığını sözlerine ekledi.

Son dakika haberleri... Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, deprem ve pandemide hem şehrin hem de bölgenin lokomotifi oldu
Son dakika haberleri... Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, deprem ve pandemide hem şehrin hem de bölgenin lokomotifi oldu
Son dakika haberleri... Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, deprem ve pandemide hem şehrin hem de bölgenin lokomotifi oldu
Son dakika haberleri... Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, deprem ve pandemide hem şehrin hem de bölgenin lokomotifi oldu

Şehir Hastanesi, Fethi Sekin, Hastane, Elazığ, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri... Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, deprem ve pandemide hem şehrin hem de bölgenin lokomotifi oldu - Son Dakika


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