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Son dakika haberi... Elazığ semalarında dolunayın görsel şöleni - Son Dakika

Son dakika haberi... Elazığ semalarında dolunayın görsel şöleni

24.06.2021 22:37

Son dakika haberler: Elazığ semalarında dolunayın görsel şöleni Gün batımı ile birlikte Elazığ'da ortaya çıkan dolunay görsel şölen sundu.

Elazığ semalarında dolunayın görsel şöleni

ELAZIĞ - Gün batımı ile birlikte Elazığ'da ortaya çıkan dolunay görsel şölen sundu.

Dolunayın gün batımı ile ortaya çıkan görüntüsü görenleri kendine hayran bıraktı. Kentte havanın açık olması kızıl renge bürünen dolunayı vatandaşların çıplak gözle izlemesine de olanak tanıdı. Dolunayın gökyüzünde oluşturduğu kızılımsı renk görsel şölen sunarken, bazı vatandaşlar da izlemenin keyfini çıkardı.

Sıra dışı bir doğa olayına tanıklık ettiğini dile getiren vatandaşlardan Burak Karabulut, "Böyle ay çıktığı zaman akşamları izlemeyi çok seviyorum. Şuanda sanki güneşi kıskanıp da çıkmış gibi bir hava veriyor. Güzel bir doğa olayı, biz de izliyoruz. Rengi ilk çıktığında kızıl sonradan açılmaya başladı. Şuan bekliyoruz daha neler çıkacak diye. İnşallah bulutlar önünü kapatmaz da doya doya izleriz" dedi.

Son dakika haberi... Elazığ semalarında dolunayın görsel şöleni
Son dakika haberi... Elazığ semalarında dolunayın görsel şöleni
Son dakika haberi... Elazığ semalarında dolunayın görsel şöleni
Son dakika haberi... Elazığ semalarında dolunayın görsel şöleni
Son dakika haberi... Elazığ semalarında dolunayın görsel şöleni

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Elazığ semalarında dolunayın görsel şöleni - Son Dakika


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