Son dakika haberleri... Elazığ TSO Başkanı Arslan: "Tüm ticaret erbabını rahatlatan ve istihdamı koruyacak haberleri bekliyoruz"

Tüm taleplerle birlikte sektörlerin diğer sorun ve önerilerinin tamamının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlara TOBB tarafından aktarıldığını belirten Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, KOBİ'leri ve tüm ticaret erbabını rahatlatan ve istihdamı koruyacak müjdeli haberleri heyecanla beklediklerini söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu tarafından devletin zirvesine taşınan başlıkların iş dünyası için tarihi öneme sahip olduğunu ifade eden Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, "Elazığ Ticaret ve Sanayi Odamız başta olmak üzere, ülkemiz genelinden çok sayıda oda ve borsanın iş dünyası adına TOBB nezdinde çözüm talebinde bulunduğu çok önemli konular başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin zirvesine taşınmıştır. Maliye ve Hazine Bakanımız Lütfü Elvan, Sanayi ve Ticaret Bakanımız Mustafa Varank, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'a iletilen talep ve beklentiler iş dünyası için Covid-19 sürecinde hayati öneme sahip ve iş dünyamızın çok önemli beklentilerini oluşturmaktadır. Başkanımız Hisarcıklıoğlu, odalarımızın talepleri ve pandemi tedbirleri kapsamında kapanan veya ciddi ciro kaybı yaşayan işletmelerimizin ilave desteklere ihtiyacı olduğu gerçeğinden hareketle bu işletmelere kira, zaruri giderler, acil ihtiyaçları vb giderleri için doğrudan destek verilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca, vergi, prim, kredi ödemelerinin de ertelenmesinin hayati öneme sahip olduğunu özellikle vurgulamıştır. Bu taleplerle birlikte başta medikal sektörümüz olmak üzere iş dünyasının kamudan hakediş alacaklarının ödenmesi hususunda Başkanımız Hisarcıklıoğlu Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfü Elvan'a konuyu bir kez daha ileterek, bakanın çözüm odaklı ve samimi girişimlerine şahit olarak bu mutluluğunu iş dünyası ile paylaşmıştır"dedi.

Hisarcıklıoğlu'nun tüm taleplerle birlikte sektörlerin diğer sorun ve önerilerinin tamamını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlara aktardığını anımsatan Aslan, KOBİ'leri ve tüm ticaret erbabını rahatlatarak ve istihdamı koruyacak müjdeli haberleri heyecanla beklediklerini aktardı. - ELAZIĞ