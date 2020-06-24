Son dakika haberleri | Elbistan'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Son dakika güncel haberi: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Güneşli Mahallesi, Malatya Caddesi Hulusi Efendi Bulvarında yolun karşısına geçemeye çalışan Hatice B. (63), Ebru D'nin kullandığı 42 ADA 29 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yayanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:09 Kaynak: AA
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