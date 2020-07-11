Son dakika haberleri! Elbistan'da şehit polisler için özel çalışma - Son Dakika

Son dakika haberleri! Elbistan'da şehit polisler için özel çalışma

Son dakika güncel haberi: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şehit polislerin yağlıboya resimleri, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinin güvenlik duvarına çizildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şehit polislerin yağlıboya resimleri, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinin güvenlik duvarına çizildi.

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Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin (TDP), Elbistanlı Şehit Polisleri Anma projesi çerçevesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinin güvenlik duvarına 8 şehit polisin yağlıboya resmi çizildi.

Şahadet mertebesine ulaşan Kamil Topal, Naci Soydan, Durmuş Polat, Ali Çay, İsrafil Kargı, Sinan Türkoğlu, Mehmet Topalca ve Zeki Bölükbaşı'nın yağlıboya resimleri, Mehmet Akif Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Kadircan Arslan tarafından çizildi.

Şehit ağabeylerinin fotoğraflarını çizen Arslan, "Bugüne kadar üstlendiğim en anlamlı ve özel çalışma" diye konuştu.

İlk olarak projeksiyon kullanarak fotoğrafları, tuvale çevirdiği duvara aktaran Arslan, daha sonra paletini ve fırçasını eline alıp boyama işlemine geçiyor. Gönüllü olarak yaptığı bu çalışmada her bir şehidimizin yağlıboya resmini yapmak için 8 saat uğraştığını anlatan Arslan, "Bana bu teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettim. Bugüne kadar yaptığım çalışmalar içinde en özeli bu oldu. Vatanımız ve bayrağımız için canlarını seve seve feda eden şehit ağabeylerimin resimlerini yapan kişi olmak benim için ayrı bir gurur kaynağıdır" dedi.

Arslan, "Şehit ağabeylerimin fotoğraflarını projeksiyonla duvara çiziyorum. Projeksiyon işlemini gece yaptım. Gündüzleri de ortalama 8 saat çalışarak resmi tamamladım. En ufak bir hata olmaması için çok fazla dikkat ve özen gösterdim. Onların fedakarlıkları unutmamak ve anılarını yaşatmak için güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Başta resimlerini yaptığım Elbistanlı şehit ağabeylerim olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 16:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Elbistan'da şehit polisler için özel çalışma - Son Dakika
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