Son dakika haberleri | Elbistan'da uyuşturucu uygulamalarında 4 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Elbistan'da uyuşturucu uygulamalarında 4 gözaltı

03.10.2022 09:58
Son dakika haberleri | Elbistan'da uyuşturucu uygulamalarında 4 gözaltı

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik olarak yapılan uygulamalarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik olarak yapılan uygulamalarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve motosikletli Yunus timlerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı 2 araçta 25,39 gram esrar ile 12,4 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucularla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Elbistan'da uyuşturucu uygulamalarında 4 gözaltı - Son Dakika

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