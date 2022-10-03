Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve motosikletli Yunus timlerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı 2 araçta 25,39 gram esrar ile 12,4 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucularla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | Elbistan'da uyuşturucu uygulamalarında 4 gözaltı - Son Dakika

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