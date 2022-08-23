Elektrik dağıtım şirketleri geçen yıl 14,7 milyar lira yatırım yaptı - Son Dakika
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Elektrik dağıtım şirketleri geçen yıl 14,7 milyar lira yatırım yaptı

23.08.2022 11:33
Elektrik dağıtım şirketleri geçen yıl 14,7 milyar lira yatırım yaptı

Türkiye'deki 21 elektrik dağıtım şirketinin yatırım miktarı geçen yıl önceki yıla göre yüzde 56,7 artarak 14,7 milyar lira oldu.

Türkiye'deki 21 elektrik dağıtım şirketinin yatırım miktarı geçen yıl önceki yıla göre yüzde 56,7 artarak 14,7 milyar lira oldu.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) tarafından hazırlanan "Elder Sektör Raporu" yayınlandı.

Rapora göre, 2020 yılında 1 milyon 204 bin kilometre olan dağıtım hattı uzunluğu, yıl içinde yapılan yatırımlarla geçen yıl sonunda 1 milyon 363 bin kilometreye ulaştı.

Türkiye genelinde 499 bin 736 olan trafo sayısı 508 bin 880'e çıktı. Yatırımların bölgesel olarak dağılımında ilk sırayı 1 milyar 486 milyon lirayla Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) alırken, bu şirketi 1 milyar 352 milyon lirayla Başkent EDAŞ, 1 milyar 348 milyon liralık yatırımla Dicle EDAŞ izledi.

Rapora göre geçen yıl elektrik dağıtım şirketlerinin Türkiye genelinde gerçekleştirdiği yatırımların toplamı bir önceki yıla göre yüzde 56,7 artarak 14,7 milyar lira oldu.

Elektrik tüketimi 253 teravatsaate ulaştı

Geçen yıl sektörün hizmet sunduğu toplam abone sayısı 47 milyonu aşarken, elektrik tüketimi de bir önceki yıla göre yüzde 8,4'lük artışla 253 teravatsaate çıktı.

Rapora göre, Kovid-19 salgınının ağır etkisi altında geçen 2020'den sonra aşı uygulamaları ve kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasıyla elektrik tüketimi geçen yıl artmaya başladı.

Geçen yıl toplam tüketimin yüzde 44'ü sanayi abonelerinden geldi.

Sanayi abonelerinin tüketimi geçen yıl önceki yıla göre yüzde 11,8'lik artışla 99,8 teravatsaatten 111,6 teravatsaate çıktı.

Bu dönemde ticarethane abonelerinin tüketimi ise yüzde 6,5 artışla 57,6 teravatsaaten 61,4 teravatsaate yükseldi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Finans, Ekonomi, Son Dakika

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