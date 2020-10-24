Son dakika haberleri: Elektrik akımına kapılan genç doktorların çabası ile ölümden döndü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Elektrik akımına kapılan genç doktorların çabası ile ölümden döndü

24.10.2020 11:24
Son dakika haberleri: Elektrik akımına kapılan genç doktorların çabası ile ölümden döndü, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Aydınlı 17 yaşındaki Berzan Özkaya babasına ait iş yerinde çalışırken elektrik akımına kapıldı.

Aydınlı 17 yaşındaki Berzan Özkaya babasına ait iş yerinde çalışırken elektrik akımına kapıldı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Acil Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Özkaya ölümden dönerek sağlığına kavuştu.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz aylarda babasına ait iş yerinde çalışırken sırtını yasladığı yerden yüksek gerilim hattı geçen Berzan Özkaya akıma kapılarak yere yığıldı. Adnan Menderes Üniversitesi Acil Yoğun Bakım Ünitesi'ne bilinci kapalı ve solunum cihazına bağlı bir şekilde kabul edildi. Acil Yoğun Bakım Ünitesi'nde yapılan girişimler ve tedaviler sonuç ertesi gün bilinci açılan hasta bir haftadan kısa süre içinde normal yaşamsal fonksiyonlara kavuşarak hastaneden şifa ile taburcu edildi.

Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Aköz, "Hastamızın başına gelen elektrik çarpması sonrası 112 ambulans ekipleri gelene kadar olay yerinde kalp masajı yapılması ve daha sonra kaldırıldığı hastanede yapılan başarılı müdahale bizim işimizi bir miktar daha kolaylaştırdı diyebiliriz. Yoğun Bakım Ünitemizde Berzan gibi kalbi durduktan sonra tekrar çalıştırılan hastalar için özelleşmiş tedavi yöntemlerini uygulayabiliyoruz. Bu yöntemler için gerekli olan alt yapımız mevcut. Kalbi duran kişilerde mümkün olduğu kadar erken sürede kalp masajına başlanması azami önem arz ediyor. Bununla birlikte bu hastaların kalbi çalıştırıldıktan sonraki dönemde verilen özel bakım, hastaların beyin fonksiyonlarının korunarak taburculuk sonrasında eski yaşamlarına geri dönebilmesinde en temel unsur" dedi.

Acil Tıp Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Özlüer yaptığımız görüşmede "Berzan bize geldiğinde bilinci kapalı, koma durumundaydı. Kalp atımı vardı ancak kendi solunumu olmadığı için solunum cihazına bağlı şekildeydi. Yoğun bakımımıza aldıktan sonra beyin fonksiyonlarını korumak amacıyla Berzan'ın vücut sıcaklığını özel yöntemlerle 34 dereceye kadar soğuttuk. Bu ısıda 24 saat tuttuk ve daha sonra belli bir süre içinde tekrar normal vücut sıcaklığına getirdik. Bu esnada beyninin ne kadar oksijenlendiğini takip ettik. Herşey yolunda gitti ve verdiğimiz yoğun tedavi ve bakıma olumlu yanıt vermesi üzerine birkaç gün içinde solunum cihazından ayırmayı başararak yürüyerek yoğun bakımımızdan taburcu etmeyi başardık" şeklinde konuştu.

Hastaneden taburcu edilen Berzan Özkaya ise, tedavi gördüğü süre içerisinde kendisini yeniden hayata bağlayan tüm doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti. - AYDIN

Son dakika haberleri: Elektrik akımına kapılan genç doktorların çabası ile ölümden döndü
Son dakika haberleri: Elektrik akımına kapılan genç doktorların çabası ile ölümden döndü

Yoğun Bakım, 112 Acil, Aydınlı, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Elektrik akımına kapılan genç doktorların çabası ile ölümden döndü - Son Dakika

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