Son dakika haberleri | Elektrik akımına kapılan genç, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Elektrik akımına kapılan genç, hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi... Aydın Efeler ilçesinde elektrik akımına kapılarak yaralanan bir genç hastaneye kaldırıldı.

Aydın Efeler ilçesinde elektrik akımına kapılarak yaralanan bir genç hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayın meydana geldiği iş yerinde inceleme başlattı.


Olay saat 12: 45 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Kıbrıs caddesi üzerinde bulunan iletişim cihazlarının bakım onarımının da yapıldığı bir teknik serviste meydana geldi. İşyerinde bulunan bir genç henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapılarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. - AYDIN

Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:04 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Elektrik akımına kapılan genç, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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