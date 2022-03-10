Son dakika haberleri... Elektrik akımına kapılan iki işçiden biri öldü, biri yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Elektrik akımına kapılan iki işçiden biri öldü, biri yaralandı

10.03.2022 18:56
Son dakika haberleri... Elektrik akımına kapılan iki işçiden biri öldü, biri yaralandı

Son dakika haber... GAZİANTEP Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan elektrik üretim ve dağıtım merkezinde çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan işçilerden Özkan Tüzün yaşamını yitirdi, Yılmaz Aygün yaralandı.

GAZİANTEP Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan elektrik üretim ve dağıtım merkezinde çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan işçilerden Özkan Tüzün yaşamını yitirdi, Yılmaz Aygün yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Gaziantep 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan elektrik üretim ve dağıtım merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, İzmir'den yetkili bir firmadan gelen elektrik ustası Özkan Tüzün ve Yılmaz Aygün, dağıtım merkezinde bulunan trafoyu söküp yerini değiştirmeye çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Olayı gören diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özkan Tüzün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan işçi Yılmaz Aygün ise 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüzün'ün cesedi otopsi için kaldırıldığı Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Son dakika haberleri... Elektrik akımına kapılan iki işçiden biri öldü, biri yaralandı
Son dakika haberleri... Elektrik akımına kapılan iki işçiden biri öldü, biri yaralandı
Son dakika haberleri... Elektrik akımına kapılan iki işçiden biri öldü, biri yaralandı
Son dakika haberleri... Elektrik akımına kapılan iki işçiden biri öldü, biri yaralandı
Son dakika haberleri... Elektrik akımına kapılan iki işçiden biri öldü, biri yaralandı
Son dakika haberleri... Elektrik akımına kapılan iki işçiden biri öldü, biri yaralandı
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Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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