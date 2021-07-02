Son dakika haberleri... Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Şahsın cenazesi savcının incelemesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Daha sonra otopsi yapılmak üzere Samsun'a gönderildi. - SAMSUN

Olay, Gerzeliler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davut Dişli (42) tarlanın kenarında bulunan elektrik direğine çıkarak panoya elektrik bağlarken akıma kapılarak 5 metre yükseklikten yere düştü. Şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun 'un Bafra ilçesinde panoya elektrik bağlamak için çıktığı direkte elektrik akımına şahıs hayatını kaybetti.

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