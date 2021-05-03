Son dakika haberleri | Elektrik direğindeki lambayı tamir ederken akıma kapılıp düşerek hayatını kaybetti
03.05.2021 10:46
Son dakika 3. sayfa haberi... Samsun'da evinin yanındaki elektrik direğindeki lambayı tamir etmek isteyen bir kişi akıma kapılıp yere düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Samsun'da evinin yanındaki elektrik direğindeki lambayı tamir etmek isteyen bir kişi akıma kapılıp yere düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Karakavuk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Hamza Özcan evinin yaklaşık 10 metre uzağında bulunan elektrik direğindeki lambayı tamir etmek için direğe çıktı. Bu sırada elektrik akımına kapılan Özcan, yere düşerek ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Hamza Özcan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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