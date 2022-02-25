Son dakika haberleri | Elektrik kontağından çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Elektrik kontağından çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

25.02.2022 00:57
Son dakika haberleri | Elektrik kontağından çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Son dakika haberi... Ordu'nun Ünye ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında iki katlı evin zemin katı kullanılamaz hale geldi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında iki katlı evin zemin katı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, ilçenin Liseler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Demir'e ait evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası evi dumanlar sardı. Mahallelinin yangını görmesiyle ihbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesi sonrası yangın söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi. Yapılan ilk incelemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

Yangın sonrası inceleme başlatıldı. - ORDU

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Son dakika haberleri: Elektrik kontağından çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi Son dakika haberleri: Elektrik kontağından çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

İtfaiye, Yangın, Ünye, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Elektrik kontağından çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika


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