Son dakika haberleri... Elektrik tellerinde asılı kalan güvercinleri itfaiye kurtardı - Son Dakika

Merkez Karaağaç Mahallesi Ordu Caddesi 'ndeki elektrik tellerinde asılı kalan güvercinleri gören vatandaşlar Iğdır Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen görevliler, itfaiye merdiveniyle ulaştıkları güvercinleri, ayaklarına dolanan ipleri keserek kurtardı. İtfaiye ekipleri, güvercinleri Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

MEB'den okul öncesi eğitim kurumları için yüz yüze eğitim genelgesi

81 ile gönderilen genelge ile Erdoğan'ın esnaf için verdiği kira müjdesinin detayları belli oldu