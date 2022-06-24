Elektrik tesisatından çıkan yangın binayı sardı, ev sahibi yaralandı - Son Dakika
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Elektrik tesisatından çıkan yangın binayı sardı, ev sahibi yaralandı

24.06.2022 11:56

Elektrik tesisatından çıkan yangın binayı sardı, ev sahibi yaralandı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 katlı binada elektrik tesisatında çıkan yangın çatıya sıçradı.

Elektrik tesisatından çıkan yangın binayı sardı, ev sahibi yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 katlı binada elektrik tesisatında çıkan yangın çatıya sıçradı. Yangın uzun uğraşlar neticesinde söndürülürken, ev sahibinin yüzü ve kolu yandı.

Yangın, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Yeniyalı Mahallesinde 2 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik tesisatından çıkan yangın binayı sardı. Yangını fark eden bina sakinleri hemen dışarı çırak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. 2. katın tavanının ahşap olması sebebiyle yangın çatı katına da sıçradı. Ekipler, yangını yan binaya da sıçramadan kontrol altına aldı. Yüzü ve kolu yanan ev sahibi ile dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak hastaneye kaldırıldı.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Kocaeli'de 3 katlı binada yangın; ev sahibi yaralandı Kocaeli'de 3 katlı binada yangın; ev sahibi yaralandı Son dakika haberleri: 14 katlı apartmanda çıkan yangında çok sayıda bina sakini dumandan etkilendi Son dakika haberleri: 14 katlı apartmanda çıkan yangında çok sayıda bina sakini dumandan etkilendi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik tesisatından çıkan yangın binayı sardı, ev sahibi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elektrik tesisatından çıkan yangın binayı sardı, ev sahibi yaralandı - Son Dakika
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