Son dakika haberleri | Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında can verdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında can verdi

11.10.2022 11:14

Son dakika habere göre Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında can verdi Amasya'da bir vatandaş, yalnız yaşadığı evinde elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında hayatını kaybetti.

Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında can verdi

AMASYA - Amasya'da bir vatandaş, yalnız yaşadığı evinde elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında hayatını kaybetti. Evden yükselen dumanlar şehri kapladı.

Edinilen bilgiye göre, Gökmedrese Mahallesi'ndeki iki katkı evde yalnız yaşayan Cahit Kol (57), ısınmak için elektrikli ısıtıcıyı çalıştırdı. Sabah saatlerinde devrildiği düşünülen ısıtıcı evdeki eşyaları tutuşturdu. Evden yükselen dumanları fark eden komşuları, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevleri söndüren ekiplerin evde yaptığı kontrolde Kol'un cansız bedeni devrilen dolabın altında bulundu.

Amasya Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da olay yerine gelerek söndürme çalışmasını takip etti. Cenaze, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

"Kasım ayında emekli olacaktı"

Yaptığı serbest meslek ve yakınlarının desteğiyle geçimini sağlayan Kol'un arkadaşı Mustafa Menç, "Ağaçları korurdu. Hayvanseverdi. Kedilere çok bakardı. Hatta kendi yemez, onlara yedirirdi. Kasım ayında da emekli olacaktı" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında can verdi - Son Dakika

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