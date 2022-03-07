Son dakika haber! Evlerinde yangın çıkan hamile Şerife ile annesinin gözyaşları - Son Dakika
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Son dakika haber! Evlerinde yangın çıkan hamile Şerife ile annesinin gözyaşları

07.03.2022 13:14

Son dakika haberlerine göre ANTALYA'da elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen hamile Şerife Tokgöz ile annesi Cevriye Tokgöz, ayakta tedavi edildi.

ANTALYA'da elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen hamile Şerife Tokgöz ile annesi Cevriye Tokgöz, ayakta tedavi edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesini gözyaşlarıyla izleyen anne ile kızını, komşuları sakinleştirdi.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Deniz Mahallesi 123 Sokak'taki 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Elektrikli sobadan çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Dumanların bütün binaya dağılması ile apartman tahliye edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen ve hamile olduğu belirtilen ev sahibi Şerife Tokgöz ile annesi Cevriye Tokgöz, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Yangına müdahaleyi gözyaşlarıyla seyreden anne ile kızını, komşuları sakinleştirmeye çalıştı.

'BİR ANDA ETRAFI DUMAN SARDI'

Olayın şokunu yaşadığını belirten Cevriye Tokgöz, "Bir anda etrafı duman sardı. Ne olduğunu anlayamadık" dedi. Yangının elektrikli sobadan çıktığını söyleyen Osman Tokgöz ise "Kızım Şükriye bir süre önce evlendi. Biz de kiradan çıkıp, yanlarına taşındık. Elektrik sobası devrilince yangın cıkmış. Evden duman çıkmaya başlayınca kendimizi dışarıya attık" dedi.


Son dakika haber! Evlerinde yangın çıkan hamile Şerife ile annesinin gözyaşları
Son dakika haber! Evlerinde yangın çıkan hamile Şerife ile annesinin gözyaşları
Son dakika haber! Evlerinde yangın çıkan hamile Şerife ile annesinin gözyaşları
Son dakika haber! Evlerinde yangın çıkan hamile Şerife ile annesinin gözyaşları
Son dakika haber! Evlerinde yangın çıkan hamile Şerife ile annesinin gözyaşları
Son dakika haber! Evlerinde yangın çıkan hamile Şerife ile annesinin gözyaşları
Son dakika haber! Evlerinde yangın çıkan hamile Şerife ile annesinin gözyaşları
Son dakika haber! Evlerinde yangın çıkan hamile Şerife ile annesinin gözyaşları
Son dakika haber! Evlerinde yangın çıkan hamile Şerife ile annesinin gözyaşları
Son dakika haber! Evlerinde yangın çıkan hamile Şerife ile annesinin gözyaşları
Son dakika haber! Evlerinde yangın çıkan hamile Şerife ile annesinin gözyaşları
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Muratpaşa, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Evlerinde yangın çıkan hamile Şerife ile annesinin gözyaşları - Son Dakika


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