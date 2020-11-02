Son dakika haber... Elif'i bulan ekibin lideri konuştu - Son Dakika

Son dakika haber... Elif'i bulan ekibin lideri konuştu

02.11.2020 16:39

Son dakika haberlerine göre İzmir'de meydana gelen büyük depremde enkaz altında kalan Elif bebeği 65 saat sonra enkazdan çıkaran İstanbul Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı arama kurtarma ekibinin sorumlusu ve Müdür Yardımcısı Ahmet Yavuz, umutların tazelendiğini belirterek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İzmir'de meydana gelen büyük depremde enkaz altında kalan Elif bebeği 65 saat sonra enkazdan çıkaran İstanbul Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı arama kurtarma ekibinin sorumlusu ve Müdür Yardımcısı Ahmet Yavuz, umutların tazelendiğini belirterek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İzmir'de meydana gelen büyük depremin ardından Doğanlar Apartmanı'ndan 65 saat sonra sağ olarak çıkarılan Elif bebek yeniden umutları tazeledi. Arama kurtarma ekipleri Elif bebeğin kurtarılması sonrası motivasyonu yüksek bir şekilde çalışırken, İstanbul Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Müdür Yardımcısı Ahmet Yavuz açıklamalarda bulundu. 165 personel ve 27 araçla İzmir'de görev aldıklarını belirten Yavuz, "Biz dünden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesinden 165 personel 27 araç olarak olay yerine intikal ettik. Gece intikal ettiğimiz gibi 5 lokasyonda çalışmalara başladık. Bu apartmanda da çalışmalarımız devam etti. Elif'in ailesini bulduk. Maalesef bir erkek kardeşi vefat etmişti. Annesi ve kız kardeşleri şükürler olsun ki yaşıyor. Elif içerideydi. Onunla ilgili bilgi veriyorlardı. Bu alanda başla bölgelerde de çalışmalarımız vardı mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyorduk. Burada bizim haricimizde gerek AFAD, gerek UMKE gerek arama kurtarma ekipleri hepsi canla başla mücadele ettiler. Halen daha mücadele ediyorlar" dedi.

"HALİ HAZIRDA SÖYLENEN 3 VEYA 4 VATANDAŞIMIZIN OLDUĞU ŞEKLİNDE"

Enkazda 3 ya da 4 vatandaşın kaldığını tahmin ettiklerini söyleyen Yavuz, "Burası 8 katlı bir apartman. 8 katın çoğunu neredeyse kaldırdık. Şu an 3. kat ve kısmen de 2. katta çalışmalar devam ediyor. Elif kızımızdan sonra 4 tane de vefat eden vatandaşımızı da çıkardık. Şu an hali hazırda söylenen 3 veya 4 vatandaşımızın olduğu şeklinde. Seda kızımız için çalışıyoruz. Umarım temenni ederim bir an önce ona da ulaşırız canlı bir şekilde. Elif kızımızı çıkardıktan sonra ekiplerimiz motivasyonu arttı, Seda'ya ulaşmak için çalışıyorlar. Elif kızımızı kurtaran Muammer Çelik büyük bir mücadele verdi. Çıkarırken de üzerinde toz vardı. Hiçbir belirti yoktu. Ancak Muammer arkadaşımız yüzünü temizlerken hareketlenip parmağını tutuyor. Parmağını tutunca canlı olduğunu fark ediyor ve UMKE ekibini çağırıyor. Beraberce hassas bir şekilde çıkarıp sağlık ekiplerine teslim edildi" diye konuştu.Aykut Yeniçağ - Önder Aydın - (Samet Doğru - Hakan Gönül - Abdullah Çibir/İHA)

Son dakika haber... Elif'i bulan ekibin lideri konuştu
Son dakika haber... Elif'i bulan ekibin lideri konuştu
Son dakika haber... Elif'i bulan ekibin lideri konuştu
Son dakika haber... Elif'i bulan ekibin lideri konuştu

İtfaiye Daire Başkanlığı, Müdür Yardımcısı, Ahmet Yavuz, İstanbul, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haber... Elif'i bulan ekibin lideri konuştu - Son Dakika


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