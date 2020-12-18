Son dakika haberleri | Elleri montunun cebinde olan motosiklet sürücüsü, kamerada
18.12.2020 11:29
Son dakika haberler... BURSA'da elleri montunun cebinde olduğu görülen sürücünün, motosikletiyle tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
BURSA'da elleri montunun cebinde olduğu görülen sürücünün, motosikletiyle tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde seyir halindeki motosikletin sürücüsünün elleri montunun cebinde olduğunu görenler, şaşkınlık yaşadı. Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolcuğu bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülere; motosikletin diğer araçların arasında ilerlediği ve sürücünün elleri cebindeyken şerit değiştirdiği anlar yansıdı. Görüntü, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.
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