ELLERİNDE BİDONLARLA ÇAMLIKTAKİ YANGINI SÖNDÜRMEYE GİTTİLER - Son Dakika

ELLERİNDE BİDONLARLA ÇAMLIKTAKİ YANGINI SÖNDÜRMEYE GİTTİLER

BALIKESİR'in Bağyüzü Mahallesi yakınlarındaki çamlıkta çıkan yangın, ekipler ve bölge halkının müdahalesi ile kontrol altına alındı.

BALIKESİR'in Bağyüzü Mahallesi yakınlarındaki çamlıkta çıkan yangın, ekipler ve bölge halkının müdahalesi ile kontrol altına alındı. Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Bağyüzü Mahallesi'ne yaklaşık 50 metre mesafedeki fıstık çamlığında, saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Orman müdürlüğü ekipleri, yangına 5 arazöz, 2 tanker ve 1 helikopterle müdahale etti. Bölgede tedirginliğe neden olan yangını söndürme çalışmalarına, mahalleli de ellerindeki su bidonlarıyla katıldı. Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışması devam ediyor.

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