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'Elmalı Davası'nda 6'ncı duruşma başladı - Son Dakika

'Elmalı Davası'nda 6'ncı duruşma başladı

17.09.2021 12:21

ANTALYA'nın Finike ilçesinde kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'ye (10) cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A., Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6'ncı kez hakim karşısına çıktı.

ANTALYA'nın Finike ilçesinde kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'ye (10) cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A., Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6'ncı kez hakim karşısına çıktı.

Balıkesir'de geçen yıl Haziran ayında savcılığa giden babaanne G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan 2 torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla eski gelini Merve A., onun eşi Rahmi A. ve kadının erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Savcılık, babaannelerinin yanındaki istismara uğradığı öne sürülen ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurdu.

G.E.G., ifadesinde anne ve babasının ayrıldığını, annesi Merve A.'nın Rahmi A. ile evlendiğini, ancak F., A., M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyledi. G.E.G., geçen yıl, üvey babası Rahmi A. ile isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Yaşadıklarıyla ilgili annesi Merve A., üvey babası Rahmi A. ve dayısı S.C.G.'den şikayetçi olan G.E.G., ağabeyiyle kendisine çok acı çektirdiklerini anlatırken, anneannesi F.G. ile dayısı S.C.G.'nin de kendisini çok dövdüğünü sözlerine ekledi.İSTİSMARI RESİMLE ANLATTILARSavcıya ifade veren ağabey İ.E.G. ise anneannesinin Finike'deki evinde kaldığı 7-8 aylık süreçte oklava ve şarj kablolarıyla dövüldüğünü söyledi. İ.E.G., üvey baba Rahmi A., M. ve dayısı S.'nin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu söyledi. G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G., yaşadıklarını, deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalıştı. Çocukların yaptıkları resimler, soruşturma dosyasına girdi. Soruşturma kapsamında yakalanıp, gözaltına alınan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sanıklar Merve A. ve Rahmi A., üçüncü duruşmada yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı. Çocuklar ise devlet korumasına alındı.ALTINCI DURUŞMAElmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 6'ncı duruşmaya, tutuksuz sanıklar Merve A., Rahmi A., suça sürüklenen çocuk S.C.G. (15) ile babaanne G.S. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Türkiye'nin birçok ilinden avukat da hazır bulundu.Babaanne G.S. sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Burada olmayan çocukların dedesi, anneanne ve teyzelerinden de şikayetçiyim. Çocuklar mağdur oldular. Torunlarım ağır travma altındalar. Yaşlarının üzerinde ağır ilaçlar kullanıyorlar" dedi.'ÇOCUKLARIMI ÖZLEDİM'Mağdur çocukların öz babası Gürhan G. ise çocukların durumuna çok üzüldüğünü ifade ederek, "Ben çocuklarımı özledim, onlar da beni özlüyor. Devletimiz çocuklarıma iyi bakıyor. Ama onların benim sevgime ihtiyacı var. Çocuklarıma bunları yaşatanlar şu an serbest. Çocuklarım da yaklaşık 80 gündür benden ayrı. Sanıkların en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum" diye konuştu.Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Serap Ertuğrul da sosyal hizmetler uzmanının yazdığı son raporun dikkate alınmaması gerektiğini belirterek, "Raporda babaannenin hastalığından bahsedilmektedir. Bu rapora dayanılarak çocuklar babaannelerinden alınmıştır. Babaanne için tam teşekküllü bir hastaneden rapor alınmalıdır. Çocukların akıbetinden babaannenin haberi yoktur. Çocuklar ağır ilaçlar kullanmaktadırlar. Çocuklar için de tam teşekküllü bir hastaneden rapor alınmalıdır. Sanıkların çelişkili beyanları vardır. Suç vasfı gözetilerek sanıkların tutuklanmasını talep ediyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili de sanıkların tutuklanmalarını ve cezalandırılmalarını talep etti.


'Elmalı Davası'nda 6'ncı duruşma başladı
'Elmalı Davası'nda 6'ncı duruşma başladı
'Elmalı Davası'nda 6'ncı duruşma başladı
'Elmalı Davası'nda 6'ncı duruşma başladı
'Elmalı Davası'nda 6'ncı duruşma başladı
'Elmalı Davası'nda 6'ncı duruşma başladı

Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi, Balıkesir, Haziran, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Elmalı Davası'nda 6'ncı duruşma başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Elmalı Davası'nda 6'ncı duruşma başladı - Son Dakika
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