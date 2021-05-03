Suni besleme projesi ile 25 bin 100 dekar tarım alanı sulanacak - Son Dakika

Suni besleme projesi ile 25 bin 100 dekar tarım alanı sulanacak

03.05.2021 09:11
Suni besleme projesi ile 25 bin 100 dekar tarım alanı sulanacak, System.String[]

Elmalı Kazanpınarları Rezervuarı Suni Besleme Projesi 25 bin 100 dekar tarım alanını sulayacak.

Elmalı Kazanpınarları Rezervuarı Suni Besleme Projesi 25 bin 100 dekar tarım alanını sulayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Antalya'da yaptığı yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşları içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Antalya'ya yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Antalya, turizm alanında Türkiye'nin en önemli illerinden biri olarak adını duyurmuş olsa da tarım alanında da başı çeken illerden biri.

"Elmalı'ya 282 milyonluk yatırım"

DSİ tarafından Antalya'nın Elmalı ilçesine 2003-2021 yılları arasında günümüz fiyatlarıyla toplam 282 milyon 37 bin 245 TL yatırım yapıldı. Islah projeleri ile zirai arazi ve yerleşim yeri taşkın zararlarından korunmuş, hayata geçirilen sulama projeleri ile tarım alanları sulamaya açılmıştır.

Küresel iklim değişikliğinin yaşandığı dünyada, Türkiye yarı kurak iklim kuşağında yer alan ve kullanılabilir su miktarı açısından su stresi altında olan bir ülkedir. Bu tablo su kaynaklarının rasyonel yönetimini ve verimli kullanımını zorunlu kılmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla hayata geçirilen "Yeraltı Barajları Eylem Planı" kapsamında yapılan Elmalı Kazanpınarları Rezervuarı Suni Besleme Projesi tamamlanarak 29 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirildi.

"Asgari maliyet ile en fazla verim"

Yeraltı barajları; yüzey sularının buharlaşma ve kamulaştırma maliyetinin asgaride tutularak yeraltı suyunu beslemesi, bu sayede yeraltı suyunun rezerv ve kalite açısından korunması ve özellikle temiz içme suyu sağlanması maksadıyla yapılan bu yapılar ile inşa hem yatırımdan hem de işletmeden büyük ölçüde tasarruf sağlanması planlanmaktadır.

Elmalı Kazanpınarları Rezervuarı Suni Besleme Projesinin mevcut durumdaki Yuva ve Mursal Sulamalarına yılda 5 milyon metre küp sulama suyu desteği sağlayacağını ve 25 bin 100 dekar sahanın sulanmasını sağlayacağını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Elmalı Kazanpınarları Rezervuarı Suni Besleme Projesine 18 Kasım 2019 tarihinde idari imkanlarla başlandı. Tamamlanarak 29 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirildi. Suni Besleme projesinin Elmalı ilçesine ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANTALYA

Suni besleme projesi ile 25 bin 100 dekar tarım alanı sulanacak
Suni besleme projesi ile 25 bin 100 dekar tarım alanı sulanacak
Suni besleme projesi ile 25 bin 100 dekar tarım alanı sulanacak
Suni besleme projesi ile 25 bin 100 dekar tarım alanı sulanacak
Suni besleme projesi ile 25 bin 100 dekar tarım alanı sulanacak
Suni besleme projesi ile 25 bin 100 dekar tarım alanı sulanacak
Suni besleme projesi ile 25 bin 100 dekar tarım alanı sulanacak
Suni besleme projesi ile 25 bin 100 dekar tarım alanı sulanacak
Suni besleme projesi ile 25 bin 100 dekar tarım alanı sulanacak

Devlet Su İşleri, Yatırım, Antalya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Suni besleme projesi ile 25 bin 100 dekar tarım alanı sulanacak - Son Dakika


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