Son dakika haberleri: Elvan: "İç ve dış yatırımcılar için kredibiliteyi en üst seviyelere çekecek politikalar uygulayacağız, kimsenin aklında soru işareti kalmayacak."
08.12.2020 09:31
Son dakika haberler: Elvan: "İç ve dış yatırımcılar için kredibiliteyi en üst seviyelere çekecek politikalar uygulayacağız, kimsenin aklında soru işareti kalmayacak.
Elvan: "İç ve dış yatırımcılar için kredibiliteyi en üst seviyelere çekecek politikalar uygulayacağız, kimsenin aklında soru işareti kalmayacak."
Ekonomi, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri: Elvan: 'İç ve dış yatırımcılar için kredibiliteyi en üst seviyelere çekecek politikalar uygulayacağız, kimsenin aklında soru işareti kalmayacak.' - Son Dakika Ekonomi
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