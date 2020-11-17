Son dakika haberleri! Elvan: "Türkiye, yatırımcılar açısından bir cazibe merkezi olsun istiyoruz. Bu noktada atılması gereken adımları kararlılıkla atacağız."
17.11.2020 18:27
Son dakika haberleri: Elvan: "Türkiye, yatırımcılar açısından bir cazibe merkezi olsun istiyoruz.
Elvan: " Türkiye, yatırımcılar açısından bir cazibe merkezi olsun istiyoruz. Bu noktada atılması gereken adımları kararlılıkla atacağız."
Türkiye, Ekonomi, Son Dakika
- Kaynak: AA
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