Son dakika haberleri! Emanet bıraktığı cüzdanında kimliğini unutan öğrenciyi sınava 2 dakika kala polis yetiştirdi - Son Dakika

Aksaray'da kimliğini markete emanet bıraktığı cüzdanın içinde unutan öğrenci, sınava 2 dakika kala polis ekiplerinin seferberliğiyle yetiştirildi.



Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Kültür Park Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavına girecek Asım Akyayla (23) isimli öğrenci kimliğini markette emanet olarak bıraktığı cüzdanının içinde unutunca yoldan geçen araç sürücülerinden yardım istedi. Yardım alamayan öğrenci daha sonra yine vatandaşlardan bulduğu telefon ile 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ekipler Amirliğinde görevli komiser yardımcısı Ahmet Ali Ekici, kısa sürede öğrencinin sınava gireceği Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine giderek öğrenciyi polis otosuyla yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki cüzdanını bıraktığı markete getirdi. Polis otosundan inen öğrenci koşarak girdiği marketten cüzdanının içinde bulunan kimliği alarak yeniden koşarak polis otosuna bindi. Ardından tekrar üniversiteye giden polis ekipleri sınava 2 dakika kala öğrenciyi üniversiteye yetiştirdi.



"Türk polisleriyle gurur duyuyorum"



Sınav sonrası açıklama yapan öğrenci Asım Akyayla, "Sabah çıkarken eşyalarımı bizim oradaki bakkala bırakmıştım. Buraya gelince kontrol edeyim dedim. Baktım kimliğim yok. Az bir süre kalmıştı, vaktim de yoktu. Yoldan birilerini buldum, gençlerden yardım istedim. 0Polisi aradılar sağ olsunlar. Polis geldi beni aldılar yetiştirdiler hemen. Markete gittik. Oradan geldim sınava da yetiştim sağ olsunlar. Allah razı olsun. Mükemmel yani, gurur duyuyorum. Türk vatandaşı olmaktan, Türk polisleriyle gurur duyuyorum" dedi. - AKSARAY