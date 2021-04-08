Emekli amirallerin gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı - Son Dakika

"Montrö bildirisi" adı altında yayınladıkları bildirisi sonrası gözaltına alınan 10 emekli amiral, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından beyanlarını vermek için 5. Sulh Ceza Mahkemesine getirildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından 10 amiral hakkındaki gözaltı süresinin 4 gün daha uzatıldığı belirtildi.

Yayınladıkları bildiri sonrası gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 10 emekli amiral hakkındaki gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.

Salgının başından beri en çok merak edilen soru yanıt buldu: Koronanın yüzeylerden bulaşma riski çok düşük