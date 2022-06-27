Son dakika haberleri! Emekli Amirallerin 'Montrö Açıklaması' Nedeniyle Yargılandığı Dava Ertelendi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Emekli Amirallerin 'Montrö Açıklaması' Nedeniyle Yargılandığı Dava Ertelendi

27.06.2022 13:09
Son dakika haberleri! Emekli Amirallerin 'Montrö Açıklaması' Nedeniyle Yargılandığı Dava Ertelendi

Son dakika haber... Montrö Sözleşmesi ile ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle 'anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmakla' suçlanan 103 emekli amiralin yargılandığı davanın bugün yapılan duruşmasında mahkeme, savcılığa esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için süre verdi ve davayı 19 Eylül’e erteledi.

Montrö Sözleşmesi ile ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle 'anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmakla' suçlanan 103 emekli amiralin yargılandığı davanın bugün yapılan duruşmasında mahkeme, savcılığa esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için süre verdi ve davayı 19 Eylül'e erteledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili sözleri ve eski Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın makam aracıyla gittiği tarikat evinde 'sarık ve cübbe' ile fotoğrafının ortaya çıkması üzerine, Montrö'nün asla tartışmaya açılmaması yönünde ortak açıklama yapan 103 emekli amiral hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak' suçlamasıyla 3'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Emekli amirallerin yargılamasına Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edildi. Duruşmada savcı, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) ikinci kez yaptığı davaya katılım talebi konusunda yeniden karar verilmesine gerek olmadığı yönünde mütalaa verdi ve Feyyaz Öğütçü başta olmak üzere bazı tanıkların dinlenmesini istedi.

Mahkeme heyeti, tanık dinleme taleplerini reddetti ve esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere savcılığa süre vererek davayı 19 Eylül'e erteledi.

NE OLMUŞTU

Emekli amiraller, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" diye yanıt vermesi ve eski Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın sarık ve cüppe ile fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine kamuoyunda başlayan tartışmalarla ilgili yazılı bir açıklama yapmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, açıklamayla ilgili resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, söz konusu açıklamayı hazırlayan ve yayımlanma sürecinde faaliyet gösteren 14 emekli amiralden Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmıştı. Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ise emniyete ifadeye çağrılmıştı. Emekli askerler, ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında 6 emekli amiral ile bir emekli general 16 Nisan'da, 84 şüpheli ise 27 Mayıs'ta ifadeye çağrılmış ve onlar da adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 103 emekli asker hakkında iddianame düzenlenmişti. Savcılık, emekli amirallerin, TCK'nın 316/1'inci maddesi kapsamındaki 'devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan 3'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

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Kaynak: ANKA

Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Emekli Amirallerin 'Montrö Açıklaması' Nedeniyle Yargılandığı Dava Ertelendi - Son Dakika

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