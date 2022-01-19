Emekli imamın evinde yangın çıktı - Son Dakika

Emekli imamın evinde yangın çıktı

ZONGULDAK Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir evin bodrum katındaki kalorifer kazanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik uğraşı sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çömlekçi Köyü'nde emekli imam Zeki Vural'ın 2 katlı evinin bodrum katında bulunan kalorifer kazanından henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Odun ve kömürlerin bulunduğu alanda çıkan yangın kısa zamanda evi dumanla sardı. Ev sakinleri Çaycuma İtfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede çatı katına kadar sıçrayan alevler olay yerine Filyos ve Saltukova İtfaiyesinin takviye olarak gelmesiyle kontrol altına alındı. Soğutma işlemi yapan itfaiye ekipleri daha sonra oksijen maskelerini takarak içeri girdi. 3 saatlik çalışmayla yangını söndüren ekipler yaptıkları incelemede yangının elektrik tesisatından kaynaklandığını belirtti. Meydana gelen yangında can kaybı olmazken evin bazı yerleri kullanılmaz hale geldi.