Son dakika haberleri! Emekli mühendis yaptığı ahşap oyuncakları şehit yakınları yararına derneğe bağışlıyor - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan emekli inşaat mühendisi Necati Marulalioğlu, tasarladığı ahşap oyuncakları şehit yakınları yararına kullanılması için Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneğine bağışlıyor.

Emekli olduktan sonra evinin bahçesinde atölye kuran 53 yaşındaki Marulalioğlu, çocukken hayalini kurduğu ahşap oyuncak üretimine başladı.

El emeği göz nuru ahşap oyuncaklarla çocukları sevindiren Marulalioğlu, ürünlerini şehit yakınlarının yararına kullanılması için Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneğine teslim ediyor.

Tamirci babasının yanında iş makinelerini seyrederek büyüyen ve atölyesinde de genellikle iş makinelerinin ahşap maketlerini yapan Marulalioğlu, her yaştan çocuğun oynayabileceği dayanıklı ve sağlıklı ahşap oyuncak üretiyor.

Necati Marulalioğlu, AA muhabirine, 2 yıl önce emekli olduktan sonra çocukluk hayali gerçekleştirdiğini, eski ahşap mobilyalar ile odun için ayrılmış ağaçlardan oyuncak yaptığını anlattı.

Çocukluk hayalini gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Marulalioğlu, "Emekli olduktan sonra hobi olarak ve imkanlar çerçevesinde bu ahşap merakıma tekrar başlamak istedim. Tabii inşaat mühendisliği döneminde ahşabı yalnızca mobilya ve kalıp olarak görüyorduk ama şimdi ahşabın yumuşaklığını işleyerek oyuncak haline getirmek ve çocukların oynamasını sağlamak bende çok güzel bir duygu oluşturdu." ifadesini kullandı.

Maket yapmaya başlayınca Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneğinin faaliyetlerini gördüğünü ve çok hoşuna gittiğini dile getiren Marulalioğlu, "Ben de kendimce ne yapabilirim diye düşündüm ve yaptığım oyuncakları derneğe hediye etmeye başladım. Talep üzerine koleksiyonerlere yaptığım oyuncaklar hariç tüm oyuncakları dernek için yapıyorum." şeklinde konuştu.

Marulalioğlu, maketlerinin 500 ila 750 TL arasında alıcı bulduğunu, dozer yükleyici, lastik tekerlekli yükleyici, paletli yükleyici, traktör kepçe, ekskavatör, otomobil, topaç gibi çok sayıda ahşap oyuncak ve maket yaptığını sözlerine ekledi.

Dernek Başkanı Zeki Avan da Marulalioğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Geldi bize oyuncakları hediye etti. 'Dernek adına satın, faaliyetlerinizde harcayın.' dedi. Biz de memnun olduk. Yaklaşık iki yıldır yaptıkça bize getiriyor." dedi. ???????