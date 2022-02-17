Üye Girişi
Son dakika haberleri! EMEKLİ ÖĞRETMEN YANGINDA ÖLDÜ, KÖPEKLERİNE JANDARMA SAHİP ÇIKTI - Son Dakika

Son dakika haberleri! EMEKLİ ÖĞRETMEN YANGINDA ÖLDÜ, KÖPEKLERİNE JANDARMA SAHİP ÇIKTI

17.02.2022 16:55
Son dakika haberleri! EMEKLİ ÖĞRETMEN YANGINDA ÖLDÜ, KÖPEKLERİNE JANDARMA SAHİP ÇIKTI

Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Serik ilçesinde tek odalı evinde yalnız yaşayan emekli öğretmen Necmettin Yıldıran (89), yemek yaparken yatak ve yorganına alev sıçraması nedeniyle çıkan yangında öldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde tek odalı evinde yalnız yaşayan emekli öğretmen Necmettin Yıldıran (89), yemek yaparken yatak ve yorganına alev sıçraması nedeniyle çıkan yangında öldü. Yıldıran'ın alevlerden kurtarılan yavru köpeklerine jandarma sahip çıktı.

Olay saat 14.00 sıralarında Gebiz mahallesinde meydana geldi. Mahalle girişindeki arazide tek odalı evde yalnız yaşayan ve hurda eşya toplayan Necmettin Yıldıran yemek yaptığı sırada alevlerin sıçradığı yatak ve yorgan yanmaya başladı. Alevlerin hızla yapıyı sarmasıyla dışarı çıkamayan yaşlı adam, yanarak yaşamını yitirdi. Dumanı gören öğrenci yurdu görevlilerinin ihbarı üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri söndürdü. Ekipler, yaşlı adamın cansız bedenini buldu. İtfaiye ekipleri Yıldıran ile yaşayan 2 yavru köpeği de kurtardı. Yıldıran'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yangın sonrası itfaiye evdeki malzemeleri de dışarı çıkarttı. Soğutma çalışmaları sırasında evin önünden ayrılmayan iki yavru köpeğe, jandarma sahip çıktı.

Son dakika haberleri! EMEKLİ ÖĞRETMEN YANGINDA ÖLDÜ, KÖPEKLERİNE JANDARMA SAHİP ÇIKTI
Son dakika haberleri! EMEKLİ ÖĞRETMEN YANGINDA ÖLDÜ, KÖPEKLERİNE JANDARMA SAHİP ÇIKTI
Son dakika haberleri! EMEKLİ ÖĞRETMEN YANGINDA ÖLDÜ, KÖPEKLERİNE JANDARMA SAHİP ÇIKTI

YORUMLAR
500

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Jandarma, Emekli, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! EMEKLİ ÖĞRETMEN YANGINDA ÖLDÜ, KÖPEKLERİNE JANDARMA SAHİP ÇIKTI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:53 Cin çıkartmak için 100 oklavayla dövülüp hacamat edilen kadının kocası konuştu: Hoca yap dedi, yaptım!
16:43 Hayvan pazarında korkunç manzara! Silahla başından vurulmuş ceset bulundu!
16:39 Ukraynalı kadın askerlerin birbirlerinin kalçalarına vurdukları video gündem oldu!
16:33 Erdoğan'ın yaptığı su tarifelerinde indirim açıklamasından sonra Mansur Yavaş duyurdu: 3 gün önce başladık
16:22 Bugün Dünya Kediler Günü! Peki Türkiye'nin evcil hayvan karnesi nasıl? En yaygın kedi ismi hangisi?
16:21 Ünlü komedyen Ata Demirer, 50 kilo verdiği iddiasını Ozan Tufan üzerinden tiye aldı: Kork benden, haftaya sahadayım
16:12 Sevcan Orhan, Orhan Gencebay için: Bir insan neden çok bahsediyorsa orada bir kusuru vardır
16:08 Bahar Candan'ın yorumu ortalığı karıştırdı! Nihat Doğan canlı yayında sordu: Prostat ilişkiye engel mi?
15:57 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'nın bir bahane aradığının farkındayız, Ukrayna'nın yanındayız!
16:04 Dini nikahlı eşini kendisini aldattığını öne sürerek öldürdü!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 17:01:52. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! EMEKLİ ÖĞRETMEN YANGINDA ÖLDÜ, KÖPEKLERİNE JANDARMA SAHİP ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement