Son dakika haberleri: Emekli polis memuru balta ile öldürüldü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Emekli polis memuru balta ile öldürüldü

Son dakika 3. sayfa haberi: İzmir'in Torbalı ilçesinde emekli polis memuru olduğu öğrenilen şahıs, iki kardeşle girdiği tartışmada balta ile öldürüldü.

İzmir'in Torbalı ilçesinde emekli polis memuru olduğu öğrenilen şahıs, iki kardeşle girdiği tartışmada balta ile öldürüldü. Yaşanan cinayet sonrasında jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Bülbüldere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 35 NF 559 plakalı aracıyla Yeniçiftlik Mahallesi'ne seyir halinde ilerleyen emekli polis memuru İbrahim Ağcakoca'nın önü, daha önce aralarında husumet olduğu ileri sürülen Ö.K. ve kardeşi İ.K. tarafından kesildi. Şahıslar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu esnada emekli polis memuru İbrahim Ağcakoca, yanında taşıdığı silah ile husumetli olduğu şahıslara ateş ederek yaraladı. Yaralanan şahıslardan Ö.K., Ağcakoca'ya balta ile saldırdı. Olayı gören çevre sakinleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede vücudunun değişik bölgelerine darbe aldığı öğrenilen Ağcakoca'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Baltalı saldırıda hayatını kaybeden İbrahim Ağcakoca'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Öte yandan cinayet şüphelisi yaralı Ö.K.'nin Torbalı Devlet Hastanesine, kardeşi İ.K.'nin ise Tire Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. - İZMİR

Torbalı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 01:28 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Emekli polis memuru balta ile öldürüldü - Son Dakika
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