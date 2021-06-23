Son dakika haberleri! Emekli profesör, kalp krizinden hayatını kaybetti - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de Osmangazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde görev yaparken bir süre önce emekli olan Prof. Dr. Tahir Karasu (71), bahçeye ve otoparka diktiği ağaçların bakımını yapmak için geldiği kampüste, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Osmangazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde görev yaparken emekli olan Prof. Dr. Tahir Karasu, daha önce okulun bahçesi ve otoparkına diktiği ağaçların bakımını yaptı. Yakınlarını arayıp, Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nde olduğunu ve kendisini iyi hissetmediği için hastaneye gideceğini söyleyen Prof. Dr. Karasu, 26 PY 348 plakalı otomobiline binmek için otoparka gittiği sırada yere yığıldı. Telefonla bilgi verdiği yakınlarının ihbarı üzerine otoparka gelen sağlık ekipleri, Karasu'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Karasu'nun cenazesi Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Prof. Dr. Tahir Karasu'nun cenazesinin, Eskişehir'in Alpu ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.