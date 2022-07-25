Son dakika haberleri... Emekli Sandığı kapsamındakilerin temmuz ayı zam farkları 28 Temmuz'da ödenecek - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Emekli Sandığı kapsamındakilerin temmuz ayı zam farkları 28 Temmuz'da ödenecek

25.07.2022 10:34
Son dakika haberleri... Emekli Sandığı kapsamındakilerin temmuz ayı zam farkları 28 Temmuz'da ödenecek

Edinilen son dakika gelişmesine göre Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2022 Temmuz zam farkı ödemeleri 28 Temmuz Perşembe günü yapılacak.

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2022 Temmuz zam farkı ödemeleri 28 Temmuz Perşembe günü yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emekli Sandığı kapsamındaki toplam 2 milyon 385 bin 799 kişinin 1 Temmuz 2022'den geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilecek.

28 Temmuz Perşembe ödenecek temmuz ayı zam farklarının toplam tutarı 6 milyar 447 milyon 227 bin 858 lira olacak.

Buna göre, aylıklarını her ay alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında; aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan "mayıs-haziran-temmuz" döneminde aylık alanlara, temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, "haziran-temmuz-ağustos" döneminde aylık alanlara temmuz ve ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında, "temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun SSK ve Bağ-Kur bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıklarının ise zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

1 Temmuz, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Emekli Sandığı kapsamındakilerin temmuz ayı zam farkları 28 Temmuz'da ödenecek - Son Dakika

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