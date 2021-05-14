Son dakika haberleri: Emin Adanur: "Bursaspor camiasına söz verdik, transfer tahtası açılacak" - Son Dakika

Son dakika haberleri: Emin Adanur: "Bursaspor camiasına söz verdik, transfer tahtası açılacak"

14.05.2021 10:29
Son dakika haberleri: Emin Adanur:

Son dakika haberleri: Bursaspor'da yaşanan kongre öncesi göreve talip olan Emin Adanur, İHA'ya dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bursaspor'da yaşanan kongre öncesi göreve talip olan Emin Adanur, İHA'ya dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İş insanı Adanur, "Bizi korkutamazlar. Biz Bursaspor camiasına söz verdik. Transfer tahtası açılacak. Öyle ya da böyle Bursaspor sezona çok iyi bir kadro ile girecek" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da 22-30 Mayıs'ya yapılacak kongre öncesi açıklamalar gelmeye devam ediyor. Göreve talip olan başkan adayları yarın Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde listesini Divan Başkanlık Kurulu'na teslim etmek zorunda. Yeşil-beyazlı kulüpte göreve talip olan Emin Adanur, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalar yaptı. Bursaspor'un sorunlarını çok iyi bildiklerini ve uzun süredir ekip olarak iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini ifade eden Adanur, "Ben geleceğe bakıyorum. Geçmişle zaman geçirirsek, gelecekle ilgili karar vermekte zorlanırız. 'O onu yaptı, bu bunu yaptı' diye ben de çok şeyler söylerim. Fakat bizler Bursaspor'un geleceği için bu göreve talibiz. Ben ileriye bakıyorum. Bursaspor'u nasıl kurtarırız, nasıl düzlüğe çıkarırız bunun için uğraşıyoruz" dedi.

"Bursaspor camiası kimseye benzemez"

Bursaspor'un büyük bir camia olduğunu ve düştüğü yerden kalkacağını ifade eden Adanur, şöyle devam etti: "Bursaspor için çok şeyler söylüyorlar. Yok amatöre kadar düşer, yok kaybolup gider. Bunu söyleyenlere bir çift lafım var. Bursaspor camiası kimseye benzemez. Büyüklüğünü hiçbir zaman kaybetmez. Bu yiğit elbet düştüğü yerden kalkacak. Futbolda şampiyon olduktan sonra küme düşen, sıkıntı yaşayan birçok takım var. Biz de şu an buhranlı bir süreç yaşıyoruz. Fakat bu böyle gitmeyecek. Borç yükünden hiç korkmuyorum. Camiamızın gönlü rahat olsun. Bu takımı sevenlerin artık yüzü gülecek."

"Transfer tahtası açılacak"

Yönetim Kurulu olarak her konuda çalışma yaptıklarının altını çizen Emin Adanur şunları söyledi: 'Biz bütün plan ve programı yaptık. Üç aşağı beş yukarı ödemeleri biliyoruz. Göreve gelirsek eğer bunları belirli periyodlarla açıklayacağız. Burada önemli olan tabii ki transfer tahtası. Rakamlar havada uçuşuyor. Yok 50 milyon TL, yok 60 milyon TL, yok 70 milyon TL Bizi korkutamazlar. Biz Bursaspor camiasına söz verdik. Transfer tahtası açılacak. Öyle ya da böyle Bursaspor sezona çok iyi bir kadro ile girecek. Biz her şeye hakimiz. Göreceğiz bakalım, o transfer tahtası kaç paraya açılacak. Bunların da hepsini camiamızla paylaşacağız."

"Camiamızı heyecanlandırırsak, bizi kimse tutamaz"

'Göreve geldiğimiz takdirde Bursaspor camiasına sürprizlerimiz olacak' diyen Emin Adanur, "Güzel şeyler hazırladık. İnşallah bu pandemi sürecini atlatırız da taraftarımız tribünlerde olur. Biz camiamızın tekrar havaya girmesini istiyoruz. Biliyoruz ki, ayağa kalkarsak, camiamızı heyecanlandırırsak, bizi kimse tutamaz. Bize inanın ve güvenin. TFF 1.Lig seneye daha zor olacak. Ancak zorluklar içerisinde gerçekleştirilen başarılar, daha güzel olur. Uzun zamandır çalışıyoruz ve her şeye hazırlıklıyız" dedi. Bu arada Emin Adanur, tüzük gereği başkan adayı olarak, ekibindeki Hayrettin Gülgüler'i gösterdi. - BURSA

Son dakika haberleri: Emin Adanur: Bursaspor camiasına söz verdik, transfer tahtası açılacak
Son dakika haberleri: Emin Adanur: Bursaspor camiasına söz verdik, transfer tahtası açılacak

İhlas Haber Ajansı, Bursaspor, Transfer, Kongre, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Emin Adanur: 'Bursaspor camiasına söz verdik, transfer tahtası açılacak' - Son Dakika Spor


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