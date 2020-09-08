Son dakika haberleri... Emine Erdoğan'dan 'Dünya Okuma Yazma Günü' paylaşımı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Dünya Okuma Yazma Günü' mesajında, "Ülkemizde her bireyin dünyası harflerin ışığıyla aydınlanana kadar okuma yazma seferberliğimiz devam edecek" dedi.

Emine Erdoğan, Twitter'daki hesabından, 'Dünya Okuma Yazma Günü' dolayısıyla paylaşımda bulundu. Erdoğan, mesajında, "Okuma yazma seferberliğine katılan tüm vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Ülkemizde her bireyin dünyası harflerin ışığıyla aydınlanana kadar okuma yazma seferberliğimiz devam edecek. Dünya Okuma Yazma Günü kutlu olsun" dedi.