Son dakika haberleri! Emine Erdoğan'dan "Her ev bir okul olsun" kampanyasına destek çağrısı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Emine Erdoğan'dan "Her ev bir okul olsun" kampanyasına destek çağrısı

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Kızılay'ın "Her ev bir okul olsun" kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Kızılay'ın "Her ev bir okul olsun" kampanyasına destek çağrısında bulundu. Emine Erdoğan, sosyal medyadan, Türk Kızılay tarafından başlatılan kampanyaya ilişkin "#SensizOlmaz" etiketiyle paylaşımı yaptı. Paylaşımında Türk Kızılay'ın sosyal medya hesaplarında yer alan videoya da yer veren Emine Erdoğan, "Uzaktan eğitim döneminde ihtiyaç sahibi çocuklarımızın eğitimden geri kalmaması için eğitim gönüllülerini Kızılay'ın 'her ev bir okul olsun' kampanyasına destek olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Son Dakika

Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti

Mal varlıklarına el konulan Can Dündar'ın 35 yıla kadar hapsi isteniyor

Danimarka'da hayvanlarda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle 2,5 milyon vizon öldürülecek

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "AYM'nin yapısı değişecek mi?" sorusuna tek kelimelik yanıt: İnşallah

İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı

Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi

''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü

Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar