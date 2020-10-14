Son dakika haberleri! Emine Erdoğan'dan "Her ev bir okul olsun" kampanyasına destek çağrısı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Emine Erdoğan'dan "Her ev bir okul olsun" kampanyasına destek çağrısı

14.10.2020 15:13
Son dakika haberleri! Emine Erdoğan'dan

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Kızılay'ın "Her ev bir okul olsun" kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Kızılay'ın "Her ev bir okul olsun" kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medyadan, Türk Kızılay tarafından başlatılan kampanyaya ilişkin "#SensizOlmaz" etiketiyle paylaşımı yaptı.

Paylaşımında Türk Kızılay'ın sosyal medya hesaplarında yer alan videoya da yer veren Emine Erdoğan, "Uzaktan eğitim döneminde ihtiyaç sahibi çocuklarımızın eğitimden geri kalmaması için eğitim gönüllülerini Kızılay'ın 'her ev bir okul olsun' kampanyasına destek olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Kızılay, Türk, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Emine Erdoğan'dan 'Her ev bir okul olsun' kampanyasına destek çağrısı - Son Dakika


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