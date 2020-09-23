- Emine Erdoğan'dan işaret dili paylaşımı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla işaret dili farkındalığına dikkat çekti.
Emine Erdoğan, "Herkesi işaret dili farkındalığına davet ediyorum" notuyla paylaştığı videoda, işaret diliyle, "Sevginin dili ortak dilimizdir. Dünya İşaret Dili Günü kutlu olsun. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 14:19 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Son dakika haberleri... - Emine Erdoğan'dan işaret dili paylaşımı - Son Dakika