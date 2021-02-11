Son dakika haberleri: Emine Erdoğan'dan "Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri: Emine Erdoğan'dan "Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü" mesajı Açıklaması
11.02.2021 14:05
Son dakika gündem haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, geleceğin bilim ve teknoloji dünyasında kadınların daha etkin yer almasını diledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, geleceğin bilim ve teknoloji dünyasında kadınların daha etkin yer almasını diledi.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nü kutlayarak, şunları kaydetti:
"Apollo 11'in aya iniş sistemi için kod yazan bilim insanı bir kadındı. Ekip lideri Margaret Hamilton, 'yazılım mühendisi' terimini de bilim dünyasına kazandıran kişiydi. Geleceğin bilim ve teknoloji dünyasında kadınlarımızın daha etkin yer alması dileğiyle."
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