Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Leblebi" ile birlikte uğurladı - Son Dakika

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Leblebi" ile birlikte uğurladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan'ın "Leblebi" ile birlikte fotoğrafları Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Leblebi" ile birlikte uğurladı Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, sahiplendiği "Leblebi" isimli engelli köpeğiyle uğurladığı anlara...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan'ın "Leblebi" ile birlikte fotoğrafları Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Leblebi" ile birlikte uğurladı Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, sahiplendiği "Leblebi" isimli engelli köpeğiyle uğurladığı anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

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