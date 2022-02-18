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Son dakika haberleri! Emine'yi tüfekle öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Emine'yi tüfekle öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet talebi

18.02.2022 16:17
Son dakika haberleri! Emine'yi tüfekle öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet talebi

Son dakika haberine göre ANKARA'da, gördüğü şiddet nedeniyle babaevine dönen eşi Emine Yanıkoğlu'nu (20) pompalı tüfekle öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Soner Yanıkoğlu (22) hakkında savcı, mütalaasını açıkladı.

ANKARA'da, gördüğü şiddet nedeniyle babaevine dönen eşi Emine Yanıkoğlu'nu (20) pompalı tüfekle öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Soner Yanıkoğlu (22) hakkında savcı, mütalaasını açıkladı. Yanıkoğlu için cinayetin tasarlanarak, işlendiği kanaatiyle ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi.

Emine Yanıkoğlu, ailesinin karşı çıkmasına rağmen 17 yaşında evlendiği Soner Yanıkoğlu'nun kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle evi terk edip, babaevine döndü. Soner Yanıkoğlu da geçen yıl 30 Temmuz'da, eşini geri götürmek için kayınpederinin evine gitti. Emine Yanıkoğlu, eve dönmeyeceğini söyleyerek, eşinden eşyalarını getirmesini istedi. Yanıkoğlu, eşyaları getirme bahanesiyle tekrar döndüğü kayınpederinin evinde çantadan çıkardığı pompalı tüfekle ateş ederek, eşini öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan Yanıkoğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADISanık Soner Yanıkoğlu'nun Ankara 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılanmasına devam edildi. Sanık Yanıkoğlu, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile cezaevinden katıldı. Emine Yanıkoğlu'nun babası Temel Durgar, annesi Şencan Durgar ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Mütalaasını açıklayan savcı, sanık Yanıkoğlu'nun üzerine atılı 'eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçunu ruhsatsız av tüfeği ile karın bölgesine 2 kez ateş ederek işlediğini belirtip, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep etti.'TASARLAYARAK ÖLDÜRMEDİM'Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Yanıkoğlu, "Ben kimseyi tasarlayarak öldürmedim. Söylediği sözler nedeniyle bu eylemi gerçekleştirdim. Böyle olmasını istemezdim, çok pişmanım" dedi.Soner Yanıkoğlu, önceki savunmasında eve dönmesini istediği eşinin "Seni sevmiyorum, seni istemiyorum, seni defalarca aldattım" dediğini, bu nedenle cinayeti işlediğini söylemişti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma için süre talebini kabul ederek, duruşmayı erteledi.


Son dakika haberleri! Emine'yi tüfekle öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet talebi
Son dakika haberleri! Emine'yi tüfekle öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet talebi
Son dakika haberleri! Emine'yi tüfekle öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet talebi
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Ankara, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Emine'yi tüfekle öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika


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