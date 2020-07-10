Son dakika haberleri | Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'atama' açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri | Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'atama' açıklaması

Son dakika haberine göre EMİNİYET Genel Müdürlüğü'nce "627 personel, bulundukları illerde görev sürelerini doldurmaları, doğu görevi sıralarının gelmesi, birimlerimizin talepleri ve ihtiyaçları ile bazı personelimizin de kendi istekleri doğrultusunda atamaya tabi tutulmuşlardır" açıklaması yapıldı.

EMİNİYET Genel Müdürlüğü'nce "627 personel, bulundukları illerde görev sürelerini doldurmaları, doğu görevi sıralarının gelmesi, birimlerimizin talepleri ve ihtiyaçları ile bazı personelimizin de kendi istekleri doğrultusunda atamaya tabi tutulmuşlardır" açıklaması yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bir gazetede İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki atamalarla ilgili yayımlanan haber üzerine, açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi. Mevzuat gereği her yıl yapılan emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki personelin 2020 yılı atamalarının 8 Temmuz'da gerçekleştirildiği anımsatıldı. Bu kapsamda 2., 3. ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbesindeki 627 personelin bulundukları illerde görev sürelerini doldurması, doğu görevi sıralarının gelmesi, birimlerin talepleri ve ihtiyaçları ile bazı çalışanların da kendi istekleri doğrultusunda atamaya tabi tutuldukları belirtilerek, şunlar kaydedildi:  "Bu doğrultuda İstanbul'dan 51, Ankara'dan 33, İzmir'den 30, Antalya'dan 25, Adana'dan 14, Mersin'den ise 10 personel, yukarıda sayılan hususların yanı sıra, bulundukları illerde hizmet sürelerinin çok üzerinde, toplamda 10 yıl ile 26 yıl arasında değişen sürelerde görev yapmalarından dolayı bu illerde yönetici yoğunluğu oluşmuş, söz konusu atamalarla Anadolu illerinde yaşanan yönetici ihtiyacının giderilmesini teminen bu illerden Anadolu illerine görevlendirme gerçekleştirilmiştir. İstanbul'dan 51 yönetici meslektaşımızın diğer illere atanmasına karşın 10 yönetici meslektaşımızın İstanbul iline atanması sağlanmıştır. Ayrıca Ankara'ya 7, İzmir'e 2, Antalya'ya 1, Adana'ya 8, Mersin'e ise 3 rütbeli mesai arkadaşımızın ataması yapılmıştır. Gerçekleştirilen atama işlemi yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda yapılmış olup, ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamakla mükellef Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer güvenlik birimlerimizle ilgili bahse konu gazetede kasıtlı, mesnedi olmayan sürekli yalan haberler üretildiğinden hukuki haklarımızı saklı tutuyor, kamuoyuna doğru bilgiyi vermeyi görev addediyoruz."


Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 15:56 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'atama' açıklaması - Son Dakika
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