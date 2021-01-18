Son dakika haberleri! Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nı ele geçirmeye çalışan sanıklar hakkında karar - Son Dakika

Son dakika haberleri! Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nı ele geçirmeye çalışan sanıklar hakkında karar

18.01.2021 17:37
Son dakika haberleri! Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nı ele geçirmeye çalışan sanıklar hakkında karar, System.String[]

Son dakika haber: FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirme girişimine ilişkin 17 sanıklı davada karar açıklandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirme girişimine ilişkin 17 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanıklara 7 yıl 6 ay ile müebbet hapis cezası arasında değişen sürelerde hapis cezası verdi. Müebbet hapis cezası alan isimler arasında "Fuat Avni" isimli Twitter hesabının kullanıcılarından olan sanık Mustafa Koçyiğit de bulunuyor.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, sanık ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının tamamlandığını bildirerek mahkemenin hükmünü açıkladı. Mahkeme, "Fuat Avni" isimli Twitter hesabının kullanıcıları arasında olan eski Başbakanlık Uzmanı Mustafa Koçyiğit ile eski İstihbarat Daire Başkanlığı çalışanı Bülent Günay'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Koçyiğit ve Günay'a, "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan ayrıca 25'er yıl hapis cezası verildi.

7 SANIK YARDIMDAN CEZA ALDI

Mahkeme, sanık Haşim Türker'i "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 16 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Sanık eski Emniyet Müdürü Akif Güngör ile eski mühendisler Nushet Şehmus Mungan, Ahmet Özkan Özalp, Muhammet Serhat Al, Hamdi Özdere ve Hasan Demir de aynı suçtan 13 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, 8 sanığa ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ceza verdi. Buna göre, sanık Eyüp Liste 10 yıl 6 ay, sanıklar Gazi Topal, Murat Ahmetoğlu, Reşat Arıkan ve Abdullah Öner 8 yıl 1 ay 15'er gün, sanıklar Mahmut Orak, Nazmi Mert ve Yusuf Ziya Sarı ise 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

(Abdullah Sarica/İHA)

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Darbe Girişimi, 15 Temmuz 2016, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nı ele geçirmeye çalışan sanıklar hakkında karar - Son Dakika


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