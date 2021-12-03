Son dakika haberleri: Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polisin tutukluluk halinin devamına karar verildi - Son Dakika

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Çulcu ve avukatı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Hakkari 'de Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher 'i silahla şehit eden sanık polis memuru Nasuh Çulcu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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