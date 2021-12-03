Son dakika haberleri: Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polisin tutukluluk halinin devamına karar verildi - Son Dakika

Hakkari'de Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i silahla şehit eden sanık polis memuru Nasuh Çulcu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.
3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Çulcu ve avukatı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Çulcu, önceki savunmasını tekrar ettiğini belirtti.
Cevher ailesinin avukatı da sanığın cezalandırılması yönündeki talebini yineledi.
Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 26 Ocak'a erteledi.
İddianamede, sanığın, "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanması talep edilmişti.
Kaynak: AA
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