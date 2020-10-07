Son dakika haberleri... EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ KALEKOL ZİYARET EDİP ESNAFLA SOHBET ETTİ - Son Dakika

Son dakika haberleri... EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ KALEKOL ZİYARET EDİP ESNAFLA SOHBET ETTİ

07.10.2020 07:47
Son dakika haberleri... EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ KALEKOL ZİYARET EDİP ESNAFLA SOHBET ETTİ, System.String[]

Son dakika haberler... İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Okmeydanı Kalekolu'nda görevli polisleri ziyaret ederek denetimde bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Okmeydanı Kalekolu'nda görevli polisleri ziyaret ederek denetimde bulundu. Aktaş, beraberindeki heyetle birlikte mahalle esnaflarını dolaşıp sohbet etti.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, dün akşam saatlerinde Şişli Okmeydanı Kalekolu'nu ziyaret etti. Burada denetimde bulunan Aktaş, görevli polis ve amirlerle de sohbet etti.Ziyaretin ardından beraberindeki heyetle birlikte Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde gezintiye çıkan Emniyet Müdürü Aktaş, burada esnaflarla konuştu.

Basın mensuplarına, İstanbul'da devam eden huzur uygulamaları hakkında bilgi veren İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "İstanbul'daki huzur uygulamalarımız devam ediyor. Bugün de Beyoğlu, Okmeydanı, Kağıthane civarındaki uygulamalarımıza devam ediyoruz. Halkımızın huzur ve güvenliği için her noktada, her gece belirli saatlerde, belirli aralıklarla uygulamalarımız devam edecek. Gün boyunca aranan şahıslara yönelik uygulama yapıldı. 129 aranan şahıs alındı. Gece 00.00'a kadar uygulamamız devam edecek" dedi.

- İstanbul

Zafer Aktaş, Okmeydanı, İstanbul, Huzur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ KALEKOL ZİYARET EDİP ESNAFLA SOHBET ETTİ - Son Dakika

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