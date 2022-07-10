Son dakika haberleri: Emniyet Müdürü Kurt bayramda görev yapan personeli ziyaret etti - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Emniyet Müdürü Kurt bayramda görev yapan personeli ziyaret etti

10.07.2022 14:51
Son dakika haberleri: Emniyet Müdürü Kurt bayramda görev yapan personeli ziyaret etti

Gelen son dakika haberine göre Kilis İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Kurban Bayramı uygulama noktalarında ve Suriye Görev Gücünde görevleri başında olan personelleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Kilis İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Kurban Bayramı uygulama noktalarında ve Suriye Görev Gücünde görevleri başında olan personelleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, görevi başındaki polisleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Kurt, sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının tazelenmesine vesile olan bayramların, dayanışma duygularını kuvvetlendiren, birlik ve beraberlik şuurunu güçlendiren milli ve dini değerler olduğunu ifade ederek, "Bu vesileyle vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin huzuru ve tüm kutsal değerlerimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlık ve şifalar diliyorum. Kurban Bayramını milletçe bayram tadında geçirmemiz dileğiyle; tüm islam aleminin, hizmet etmekten onur duyduğumuz vatandaşlarımızın, bütün meslektaşlarımın ve şehitlerimizin emaneti olan değerli ailelerinin ve gazilerimizin mübarek Kurban Bayramını kutluyorum" dedi. - KİLİS

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Ahmet Kurt, Kurban, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Emniyet Müdürü Kurt bayramda görev yapan personeli ziyaret etti - Son Dakika

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